TRIBUN-TIMUR.COM - 25 Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

Berikut kumpulan ucapan selamat hari Raya Idul Fitri 1441 H/Tahun 2020 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

Kali ini lebaran akan terasa berbeda, karena berbagai wilayah di dunia sedang mengalami permasalahan pandemi Covid-19.

Maka untuk mengurangi dan mengantisipasi terjadinya penularan lebih lanjut, pemerintah meminta masyarakat untuk tetap berada di rumah.

Maka masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan kegiatan mudik ke kampung halaman.

Maka proses silaturahmi tidak dapat dilakukan secara langsung, bersentuhan atau bertatap muka.

Maka dari itu mengirim ucapan kepada saudara, teman dan orang-orang terdekat bisa menjadi solusinya.

Berikut Tribunnews rangkum dari berbagai sumber, ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H dalam bahasa Ingris dan bahasa Indonesia:

1. Happy Idul Fitri. Wishing you an Eid that brings you a lot of cheerful, happiness and affluence.

Selamat hari raya Idul Fitri. Semoga di hari raya ini membawa mu banyak keceriaan, kebahagiaan dan kemakmuran.