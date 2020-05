Sepekan Jelang Lebaran, Konsumsi Harian LPG Sulsel Capai 876,66 MT

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sepekan jelang lebaran, rerata konsumsi LPG all product baik PSO maupun non-PSO di Sulawesi Selatan tercatat paling tinggi di wilayah Sulawesi yang mencapai 876,66 Metric Ton (MT) per hari.

Hal itu diungkapkan Unit Manager Communication & CSR MOR VII, Hatim Ilwan. "Untuk konsumsi LPG, Sulsel masih yang paling tinggi," katanya, Senin (18/5/2020).

Adapun, konsumsi tertinggi berikutnya Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

Rerata konsumsi LPG masing-masing adalah sebesar 249,76 MT per hari serta 187,88 MT per hari.

"Berikutnya disusul Sulawesi Tenggara yang pada periode yang sama rerata konsumsi LPG-nya adalah sebesar 165,20 MT per hari," ujarnya.

Sementara rerata konsumsi LPG untuk Gorontalo dan Sulawesi Barat masing-masing adalah sebesar 107,86 MT per hari serta 95,37 MT per hari.

Pada periode tersebut, Pertamina MOR VII mencatat kenaikan konsumsi LPG Public Service Obligation (PSO) ukuran 3 kg dari 1.511,60 Metric Ton (MT) per hari atau setara 503.866 tabung per hari menjadi 1.541,24 MT per hari atau setara 513.746 tabung per hari.

"Dengan kata lain, terjadi peningkatan sebesar 29,64 MT per hari setara 9.880 tabung per hari atau sebesar 1,96 persen per hari dari penyaluran normal," tuturnya.

Sedangkan untuk produk LPG Non-PSO, di mana Elpiji 12kg, Bright Gas 5,5kg dan 12kg mengalami penurunan jumlah konsumsi dari 123,48 MT per hari menjadi 122,04 MT per hari atau menurun 1,17 persen dibandingkan dengan penyaluran normal.

"Kenaikan konsumsi LPG PSO ini, tak lepas dari himbauan pemerintah kepada masyarakat untuk lebih banyak tinggal di rumah sehingga aktivitas memasak di rumah semakin meningkat," jelasnya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit

