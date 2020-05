Jelang Lebaran, Pertamina Jamin Pasokan LPG di Sulawesi Aman

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) VII menjamin pasokan dan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) di enam provinsi yang ada di wilayah Sulawesi aman.

Langkah pengamanan stok dan peningkatan kehandalan distribusi telah dilakulan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi LPG jelang lebaran.

Ketahanan stok LPG untuk wilayah Sulawesi saat ini lebih dari 12 hari.

Unit Manager Communication & CSR MOR VII, Hatim Ilwan, Senin (18/5/2020) mengatakan secara garis besar konsumsi LPG di Sulawesi mengalami tren peningkatan.

"Perhitungan peningkatan konsumsi LPG ini diambil dari rerata penyaluran normal yaitu sepanjang bulan Januari hingga Februari 2020 dibandingkan dengan rerata penyaluran saat masa satgas Covid-19 di bulan April hingga Mei 2020," katanya.

Seminggu jelang lebaran, rerata konsumsi LPG all product baik PSO maupun non-PSO di Sulawesi Selatan masih tercatat yang paling tinggi dengan angkanya mencapai 876,66 Metric Ton (MT) per hari.

Konsumsi tertinggi berikutnya dipegang Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah dengan rerata konsumsi LPG masing-masing adalah sebesar 249,76 MT per hari serta 187,88 MT per hari.

Konsumsi berikutnya disusul Sulawesi Tenggara yang pada periode yang sama rerata konsumsi LPG-nya adalah sebesar 165,20 MT per hari.

Sementara rerata konsumsi LPG untuk Gorontalo dan Sulawesi Barat masing-masing adalah sebesar 107,86 MT per hari serta 95,37 MT per hari.

Pada periode tersebut, Pertamina MOR VII mencatat kenaikan konsumsi LPG Public Service Obligation (PSO) ukuran 3kg dari 1.511,60 Metric Ton (MT) per hari atau setara 503.866 tabung per hari menjadi 1.541,24 MT per hari atau setara 513.746 tabung per hari.