LINK Live Streaming TV Online Mola TV Union Berlin vs Bayern Muenchen Klik www.mola.tv 

Jelang laga melawan Union Berlin, Pelatih Bayern Muenchen Hansi Flick masih ragu kesehatan penggawanya saat kelanjutan Liga Jerman. Posisi Muenchen saat ini masih di puncak klasemen.



"Kami belum tahu apakah tim bisa bermain penuh selama 90 menit," kata Flick yang dikutip dari Kompas.com.



Sebagaimana penerapan ketat protokol pemberantasan pandemi corona, laga akan berlangsung di stadion tanpa disaksikan penonton.



Flick mengatakan, sejak sepekan lalu, timnya sudah mulai berlatih. "Kami memainkan tiga game masing-masing selama 20 menit," ucapnya.



Dalam pandangannya, para pemain berlatih dengan intensitas tinggi. Namun begitu, Flick mengakui bahwa tim memang harus benar-benar memahami situasi bertanding di tengah pandemi corona yang belum usai.



Meski diunggulkan, Bayern Muenchen diprediksi bakal mengalami kesulitan dalam upayanya mencuri tiga poin di rumah Union Berlin.



Pasalnya, pada pertemuan pertama Oktober silam, di depan publik sendiri, Robert Lewandowski cs. hanya mampu menang tipis 2-1 .



Lewandowski yang untuk sementara memimpin daftar pencetak gol terbanyak di klub maupun di Bundesliga 2019/20, berambisi menambah pundi-pundinya dalam laga kali ini.



Striker asal Polandia itu amat mungkin mengulang aksinya kala menjebol jala Union di pertemuan pertama.

Prediksi Union Berlin vs Bayern Muenchen

Head to head Union Berlin vs Bayern Muenchen

26-10-2019 : Bayern Munchen vs Union Berlin 2-1

26-08-2009 : Union Berlin vs Bayern Munchen 1-3

Lima Laga Terakhir Union Berlin