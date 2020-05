Spoiler Episode 15 Drakor The World of the Married, Benarkah Sun Woo dan Yoon Ki Bersaudara?

Spoiler episode 15 drama korea The World of The Married yang tayang di JTBC, Jumat (15/5/2020)

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Drama Korea The World of The Married telah sampai di episode 14 saat ini.

Drama yang tengah digandrungi ini ditayangkan setiap hari Jumat dan Sabtu.

Episode ke 15 Drakor The World of the Married akan tayang pada Jumat (15/5/2020) hari ini.

Sebelumnya drama ini telah menayangkan episode 14 yang membuat penonton semakin terhanyut dengan suasana.

Di episode 12, ditutup dengan adegan Yeo Da Kyung ( Han So Hee) yang terkejut mengetahui suaminya Lee Tae Oh (Park Hae Joon) berselingkuh dengan Ji Sun Woo ( Kim Hee Ae).

Serta, Lee Joon Young (Jeon Jin Seo) putra Ji Sun Woo yang menangis dan meminta maaf pada ibunya.

Kemudian, Joon Young minta untuk dijemput dari rumah Yeo Da Kyung.

Ji Sun Woo terlihat terluka mendapati anak laki-lakinya menangis dan berlari ke arahnya tanpa menggunakan alas kaki. Episode 15 seperti menjadi titik balik perjuangan Ji Sun Woo selama ini.

Seperti ketika akhirnya Sun Woo berhasil membuat Yeo Da Kyung menyadari bahwa rumah tangga yang dibina selama ini tidak seperti yang ada dalam bayangannya.

Pasalnya, kemungkinan Lee Tae Oh sebenarnya tidak bisa melupakan Ji Sun Woo.