Jejak Digital Artis Han So Hee Bertato & Merokok Beredar, Sinopsis The World of The Married 15

TRIBUN-TIMUR.COM - Nama Artis Korea Selatan Han So Hee mulai jadi sorotan semenjak dirinya bermain dalam Drama Korea The World of The Married.

Bukan saja karena aktinya sebagai pelakor, namun juga kehidupan masa lalunya ramai dicari para netizen.

Jejak digital memang kejam, baru-baru ini beredar foto Han So Hee yang membuat dirinya kembali dihujan netizen.

Banyak warganet yang menghujatnya setelah beberapa foto lamanya beredar di internet sekitar awal April lalu.

Salah satu foto tersebut menampilkan sosok Han So Hee muda sedang merokok.

Foto lama Han So Hee merokok (Koreaboo)

Dalam foto terebut tampak sosok yang diketahui merupakan So Hee sedang menikmati rokok di bibirnya.

Ia berpose dengan satu tangan menutupi separuh wajahnya.

Setelah foto merokok, ada pula foto lama So Hee yang memperlihatkan tatonya.

Foto lama Han So Hee dengan tato di tangannya (Koreaboo)

Dalam foto tersebut tampak sosok So hee muda yang tampil dengan kaus putih dengan potongan yang cukup minim.

Gayanya tersebut memperlihatkan tato hitam di kedua tangannya.