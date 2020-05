Fakta-fakta Suho Mulai Jalani Wajib Militer Hari ini, EXO-L Ramaikan Twitter Hingga Trending Topic

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Anggota Boyband, Suho EXO mulai menjalani wajib militer hari ini, Kamis (14/5/2020).

Dengan begitu, ia harus berhenti sejenak dari aktivitas sebagai artis Kpop.

Wamil ini juga menjadi hari perpisahan sementera Suho " EXO" dengan para penggemarnya, EXO-L.

Pantauan Tribun Timur, sejak pagi tadi, EXO-L tampak meramaikan ucapan perpisahan semnetera dengan idolanya lewat Twitter.

Bahkan tagar #SUHO sempat menjadi trending topic nomor 1 di Twitter Indonesia.

Jelang perpisahannya itu, Suho juga mengunggah foto di akun Instagram pribadinya, @kimjuncotton.

Foto itu menggambarkan tangan seseorang yang sedang memegang light stick putih berbentuk segi enam berlogo EXO.

Pemilik nama asli Kim Jun Myeon itu seakan menitipkan pesan untuk para EXO-L dengan jargon khas grup yang debut pada 2012 itu.

"WE ARE ONE EXO, let's love," tulis Suho.

Diketahui wajib militer menjadi hal yang wajib bagi para pria muda di Korea Selatan.