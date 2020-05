Tayang di Trans TV Malam Ini, Ini Sinopsis The World of The Married 2, Pelakor Da Kyung Hamil

The World of The Married di Trans TV

TRIBUN-TIMUR.COM - The World of the Married episode 2 akan tayang di Trans TV malam ini, Selasa, (12/5/2020) pukul 20.15 Wita.

Episode ini melanjutkan kisah di pesta ulang tahun Tae Oh, di mana Sun Woo mengetahui hubungan Tae Oh dengan Da Kyung pelakor.

Tak hanya itu, Drakor The World of the Married episode 2 menceritakan tentang Da Kyung yang dinyatakan hamil.

Sun Woo makin mengetahui semua kebusukan Tae Oh selama ini.

Selengkapnya simak sinopsis The World of the Married episode 2 Trans TV:

Sun Woo berniat menusuk Tae Oh dengan gunting yang ia sembunyikan.

Tiba-tiba Joon Young datang dan meminta kamera pada Sun Woo.

Sun Woo mengurungkan niat dan kembali ke pesta ulang tahun Tae Oh.

Sun Woo memandangi semua tamu yang mengkhianatinya.

Saat tiup lilin, Tae Oh berterima kasih pada temam-teman serta istrinya.