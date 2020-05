Selain The World of The Married, Ini 3 Drakor yang Dibintangi Kim Hee Ae Angkat Isu Perselingkuhan

Pemeran Ji Sun Woo dalam drama korea The World of The Married, Kim Hee Ae

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Drama Korea (drakor) The World of The Married sukses buat penonton terbawa suasana.

Kisah tentang seorang dokter dengan keluarga kecil bahagia yang tiba-tiba hancur lantaran hadirnya orang ketiga.

Karakter Ji Sun Woo yang diperankan Kim Hee Ae berhasil menjadi salah satu yang menarik perhatian.

Keberhasilan aktris senior, Kim Hee Ae dalam drama Korea The World of The Married tak perlu diragukan lagi.

Artis yang berada di bawah naungan agensi YG Stage, anak perusahaan YG Entertainment ini, tampil sempurna sebagai wanita tegar meskipun diselingkuhi.

Popularitas Kim Hee Ae sebagai aktris muda pun langsung meroket dari drama itu.

Namun, sebelum The World Of The Married, ada beberapa drama yang dibintangi Kim Hee Ae sebelumnya.

Ketiga drama berikut ini juga bertemakan perselingkuhan. Berikut selengkapnya:

1. Secret Affair

Tayang di JTBC, drama ini juga dibintangi Yoo Ah In sebagai lawan main. Tak seimbang soal usia? Ya, karena kisahnya juga digambarkan tentang kisah cinta ahjumma dengan oppa.