Kuliah Umum Fisip Unhas Hadirkan Nicolas Orlando Via Zoom, Berikut Ulasannya

Dok Hasrullah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Fisip Unhas) memberikan Kuliah Umum melalui sesi daring Live Zoom (11/5/2020). Dalam kuliah umum bertema 'Lead Yourself, Before You Lead Others' tersebut, Associate Manager Customer Development Sulawesi PT Nutrifood Indonesia, Nicolas Orlando hadir sebagai pembicara.