Ayah Angkat Syahrini Sebar Foto Wanita di Atas Ranjang 'Kangen Bobo di Pesawat sama Kamu'

TRIBUN-TIMUR.COM - Hubungan antara Syahrini dan ayah angkatnya yang ada di Belanda kian memanas.

Pria yang diketahui bernama Laurens tersebut kembali menguak masa lalu Syahrini.

Selalu diserang oleh ayah angkatnya, Syahrini terlihat tak pernah memberikan tanggapan.

Terbaru Laurens mengunggah sejumlah bukti tentang wanita beragenda.

Bukti itu yakni foto kaki seorang wanita di atas ranjang di sebuah pesawat.

Foto itu berisi tulisan curahan hati kerinduan si wanita yang sudah 1 tahun 3 bulan tidak bertemu orang yang dikasihi.

“Kangen bobo di pesawat sama kamu. Take me back ayank. Aku kangen kamu tapi aku bisa apa cuma bisa diam. I miss you everyday, udah 1 tahun 3 bulan aku sabar. Cuma bisa lihat kamu dari jauh,” tulisnya dengan emoji menangis.

Laurens menulis caption“wanita beragenda kangen bobo?”.

Setelah mengunggah foto, Laurens juga membagikan video puluhan kertas berisi percakapan pesan Whatsapp (WA).

“Ini adalah daftar komunikasi WA saya (nama Wowo) dengan wanita beragenda dalam kira-kira tiga bulan aja. Tetap di sini, lebih lanjut!” ungkapnya.