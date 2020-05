Resmi Masuk di Indonesia, Simak Berbagai Keunggulan Fitur Smartphone Xiaomi Mi 10

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Smartphone Mi 10 menambah produk handphone perushaan Xiaomi di Indonesia.

Memasuki tahun ke-10, Xiaomi meluncurkan produk terbaru beranama Mi 10 di Indonesia.

Kabarnya handphone ini dilengkapi berbagai fitur unggul yang dapat memukau para pecinta tekhnologi.

Meski peluncuran digelar melalui streaming youtube, tak menyurukan semangat para pecinta Mi 10 untuk mengetahui flagship yang menjadi keunggulan dari smartphone terbaru ini.

Dilansir dari Wartakotalive, Country Director Xiaomi Indonesia Alvin Tse mengatakan, peluncuran Xiaomi Mi 10 merupakan momen besar untuk Xiaomi di Indonesia serta menunjukkan komitmen perusahaan untuk selalu menghadirkan inovasi bagi konsumen di berbagai segmen.

"Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan smartphone flagship ini. Kami bangga dan akan terus menghadirkan produk luar biasa dengan harga sebenarnya untuk Indonesia," ujar Alvin saat peluncuran Mi 10 secara live streaming di akun Youtube Xiaomi Indonesia pada Jumat (8/5/2020) lalu.

Dengan mengusung tagline 'Mi 10 Say Hello to Perfection', menurut Alvin, Mi 10 memiliki berbagai keunggulan yang menjadikan smartphone ini terlihat sempurna.

Lalu apa saja keunggulan Xiaomi Mi 10 yang menjadikannya sempurna?

1. Desain

Pertama dari sisi desain. Mi 10 merupakan perpaduan sempurna antara aspek keindahan dan fungsionalitas dengan bentuk 3D curved (melengkung) pada keempat sudut pada bodi bagian depan dan belakang yang memiliki kontur halus.