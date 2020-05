Daftar Lengkap Nominasi 56th Baeksang Arts Awards, Ada 3 Pemeran Drakor The World of the Married

Tiga artis pemeran dalam drama korea The World of Married masuk nominasi 56th Baeksang Arts Awards

TRIBUNTIMURWIKI.COM - 56th Baeksang Arts Awards telah mengumumkan daftar nominasi kategori televisi dan filmnya.

Baeksang Arts Awardsa adalah penghargaan bergengsi yang digelar setiap tahun bagi insan pertelevisian Korea Selatan.

Nama tiga artis pemeran dalam drama The World of the Married sukses masuk dalam daftar nominasi 56th Baeksang Arts Awards yang diumumkan Jumat (8/5/2020) lalu.

Mereka adalah Kim Hee Ae (pemeran Ji Sun Woo), Han So Hee (pemeran Yeo Da Kyung), dan Kim Young Min (pemeran Son Je Hyuk)

Namun, dua dari mereka harus bersaing ketat dengan pemeran dari drama Crash Landing on You yang juga cukup sukses.

Yakni Kim Hee Ae dengan Son Ye Jin dan Han So Hee dengan Seo Ji Hye.

Sama-sama tayang di TV kabel, The World of the Married dan Crash Landing on You sukses mencatat rating hingga diatas 10 persen.

Crash Landing on You yang tamat pada 16 Februari 2020 lalu meraih rating rata-rata sebesar 12, 150% menurut Nielsen Korea.

Sementara The World of the Married yang baru saja menayangkan episode ke-14 pada Sabtu (9/5/2020) kemarin, mendapat rating rata-rata 16,922%.

Dikutip dari Soompi, berikut daftar nominasi 56th Baeksang Arts Awards: