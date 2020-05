Bermaksud Bela Ayah, Al Ghazali Malah Dibully Posting Foto Keluarga Bareng Mulan, Reaksi Ahmad Dhani

TRIBUN-TIMUR.COM - Al Ghazali dapat sindiran tajam dari netizen dan mengaitkannya dengan The World of The Married versi nyata, setelah unggah foto keluarga.

Foto keluarga yang dipajang Al Ghazali di laman Instagram pribadinya, pada Minggu (10/5/2020)) ini memang terlihat berbeda.

Dalam postingannya, Al Ghazali foto bareng kedua adiknya, El Rumi dan Dul Jaleni serta sang ayah, Ahmad Dhani.

Akan tetapi, Mulan Jameela serta anak-anaknya seperti Safeea, Muhammad Ali, Tiara Savitri dan Raffly Aziz pun ikut gabung di foto tersebut.

"Laki-laki yang sudah punya banyak anak, tidak perlu algi repot membuktikan bahwa dia laki-laki," tulis Al Ghazali dalam foto tersebut.

Sontak foto keluarga besar yang dipajang Al Ghazali ini mendapat sorotan dan sindiran tajam dari netizen.

Banyak yang menyebut keluarga baru Al Ghazli ini seperti keluarga di drakor The World of The Married versi nyata.

Seperti diketahui, drakor The World of The Married ini menceritakan soal perselingkuhan Tae Oh dan Da Kyung.

Padahal Tae Oh sudah memiliki istri, Sun Woo dan juga anak.

Begitu pun dengan Da Kyung yang juga sudah memiliki anak.

Da Kyung pun disebut pelakor oleh pecinta drakor karena sudah jadi orang ketiga di balik pernikhan Tae Oh dan Sun Woo.