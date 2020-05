UPDATE! Link Nonton & Link Download The World of The Married Eps 1-13, Nonton di HP Sub Indonesia

drama The World of the Married

TRIBUN-TIMUR.COM - Buat Anda pecinta drama keluarga yang penuh intrik, The World of The Married adalah pilihan yang cocok.

Bisa memuta hati danperasaan penonton, serasa ikut dalam cerita.

Pecinta drama korea wajib nonton.

Sementara yang bukan penggemar drama korea atau kisah percintaan, bisa mulai dengan nonton serial yang satu ini.

Berjudul The World of the Married atau a world of married couple.

Drama Korea The World of the Married terus mendapat hasil mengesankan setiap episodenya.

Rating penonton drama Korea The World of the Married terus meningkat.

Raih rating tertinggi

The World of the Married masih menjadi drama yang meraih rating tertinggi di Korea Selatan.

Mengutip KDramaPal, The World of the Married masih mendominasi penonton di Korea untuk periode 27 April hingga 3 Mei 2020 lalu.