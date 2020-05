Link Nonton The World of The Married Episode 13 Sub Indo Jumat 8 Mei 2020, Joon Young Buat Masalah

The World of the Married

TRIBUN-TIMUR.COM - Drakor The World of the Married episode 13 sub Indo akan tayang pada Jumat, 8 Mei 2020, malam ini.

Diketahui pada episode 12 yang tayang Sabtu (2/5/2020) lalu, Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) meminta Lee Tae Oh (Park Hae Joon) datang ke rumahnya untuk mengambil sisa barang dan pakaian Lee Joon Young (Jeon Jin Seo).

Namun, ketika Lee Tae Oh tiba, ia terlibat perdebatan sengit dengan Ji Sun Woo.

Lee Tae Oh meminta Ji Sun Woo agar tidak pergi dari Gosan.

Ia menganggap semua ini tidak akan terjadi jika Ji Sun Woo memaafkan perbuatannya dulu.

Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh terlibat perdebatan (JTBC)

Tak hanya itu, Lee Tae Oh bahkan mengatakan ia menyesal telah menikah lagi.

Lee Tae Oh meminta Ji Sun Woo mengatakan telah menyesal karena tidak memaafkan perbuatannya sehingga pernikahan mereka berakhir.

Ia mempertanyakan mengapa Ji Sun Woo rela datang ke kantor polisi untuk membelanya.

Sementara itu, Yeo Da Kyung (Han So Hee) merasa curiga karena Lee Tae Oh tak kunjung mengangkat teleponnya.

Perdebatan Lee Tae Oh dan Ji Sun Woo berujung pada keduanya berhubungan suami istri.