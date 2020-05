Otsuka Support Pocari Sweat dan Oronamin C untuk Paramedis di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Tim Paramedis menghadapi resiko penularan COVID-19 yang tinggi, karena mereka berpotensi kontak langsung dengan pasien.

Berkaca dari hal tersebut, PT. Amerta Indah Otsuka memberikan support kepada tim paramedis di beberapa Rumah Sakit rujukan COVID-19 di Indonesia.

Bentuk support yang diberikan adalah Pocari Sweat untuk hidrasi dan Suplemen Oronamin C untuk menjaga daya tahan tubuh, untuk di Makassar sendiri ada 6 rumah sakit yang mendapat support diantaranya RSUP Wahidin, RS Pelamonia, RS Dr Tadjuddin Chalid, RSUD Labuang Baji, RS Hermina dan RS Unhas.

Selain tim paramedis, Otsuka juga memberikan Pocari Sweat untuk pasien PDP dan Positif COVID -19 di RSUP Wahiddin Sudiro Husodo Makassar.

Kegiatan yang berlangsung dari pertengahan Maret hingga pademi berakhir ini mencangkup 180 rumah sakit di seluruh Indonesia . Update sementara ini telah terdistribusi lebih dari 130 rumah sakit dari Medan sampai Jayapura termasuk diantaranya Makassar.

Bersama Group Otsuka lainnya, PT. Amerta Indah Otsuka berkolaborasi mendukung perjuangan dan kerja keras tim paramedis dalam menangani pandemi ini.

President Direktur PT. Amerta Indah Otsuka Yoshihiro Bando menjelaskan bahwa, pemberian support tersebut sebagai bentuk dukungan dan apresiasi atas kerja keras paramedis dalam melawan COVID-19 ini.

“Harapannya COVID-19 ini bisa diselesaikan dengan cepat tanpa banyaknya korban dan kita bisa menjalankan aktifitas seperti

biasa. PT. Amerta Indah Otsuka akan terus berupaya untuk mendukung terciptanya masyarakat yang sehat sebagaimana filosofi perusahaan kami Otsuka-people creating new products for better health worldwide ” tutup Yoshihiro Bando melalui rilis ke tribun-timur.com, Kamis (7/5/20).