Link Nonton The World of The Married Eps 11 dan 12, Tae Oh Nyesal Ceraikan Sun Woo? Spoiler-Sinopsis

Drama Korea The World of the Married

TRIBUN-TIMUR.COM - The World of the Married episode 12 akan tayang pada Sabtu, 2 Mei 2020, malam ini.

Drama korea ini sangat ditunggu-tunggu oleh penggemarnya.

Pada episode 11 yang tayang Jumat (1/5/2020), Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) berusaha agar dirinya dan Lee Tae Oh (Park Hae Joon) tak terseret kasus kematian Park In Kyu (Lee Hak Joo) demi Lee Joon Young (Jeon Jin Seo).

Karena itu ia menemui ayah Yeo Da Kyung (Han So Hee), Yeo Byeong Kyu (Lee Kyoung Young), bersama Kim Yoon Ki (Lee Moo Saeng).

Namun, ia kemudian mendapat telepon dari Min Hyun Seo (Sim Eun Woo).

Hyun Seo mengatakan ia berada di kantor polisi dan tampaknya telah melaporkan Tae Oh.

Beberapa anggota kepolisian kemudian mendatangi Lee Tae Oh yang baru saja keluar dari kantor dan memintanya agar ikut ke kantor polisi.

Tae Oh mencoba menelepon Yeo Da Kyung dan ayah mertuanya, namun tak mendapat respons.

Tonton episode 11 The World of the Married di sini.

Link nonton The World of the Married episode 11 sub Indo >>>