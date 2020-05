Selain The World of The Married, Ini Deretan Drakor yang Dibintangi Han So Hee

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Drama Korea (drakor) The World of The Married sukses buat penonton terbawa suasana hingga ke kehidupan nyata.

Kisah tentang seorang dokter dengan keluarga kecil bahagia yang tiba-tiba hancur lantaran hadirnya orang ketiga.

Meskipun masih episode 10, penonton sudah dibuat gemas sejak awal dengan alur cerita yang tak berbelit-belit.

Salah satu karakter yang paling menarik sekaligus membuat jengkel penonton adalah Yeo Da Kyung, sosok "pelakor" yang diperankan oleh aktris Han So Hee.

Karakter wanita kedua dalam The World of The Married juga digambarkan sebagai wanita yang akhirnya mudah untuk dibenci.

Oleh karenanya, kalau banyak warganet Indonesia yang akhirnya terbawa dalam kehidupan nyata, membenci karakter pelakor dalam drama itu yang diperankan Han Soe Hee.

Popularitas Han So Hee sebagai aktris muda pun langsung meroket dari drama itu.

Namun, sebelum The World Of The Married, ada beberapa drama yang dibintangi Han So Hee sebelumnya, meski hanya peran minor saja.

Drama apa saja itu?

Berikut 5 drama yang dibintangi Han So Hee, seperti yang dikutip dari Cosmopolitan PH.