Mengenal Jaemin NCT dan Kim Ji In, Artis Kpop yang Dirumorkan Tengah Berpacaran

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Penyanyi sekaligus aktor asal Korea Selatan, Jaemin NCT kini tengah menjadi sorotan.

Hal ini terkait rumor dirinya berpacaran dengan aktris cantik Kim Ji In.

Rumor tersebut mulai beredar setelah muncul tanda-tanda adanya hubungan spesial di antara mereka.

Salah satu tanda tersebut adalah saat Kim Ji In mengunggah tangkapan layar halaman Netflix di Instagram story-nya.

Tangkapan layar itu mencuri perhatian penggemar karena muncul nama Jaemin di bagian bawah.

Katanya unggahan tersebut langsung dihapus oleh Kim Ji In.

Kim Ji In dikenal sebagai aktris yang merupakan lawan main Jaemin NCT di web drama berjudul The Way I Hate You.

Berikut profil Jaemin NCT

Na Jae-min yang lebih dikenal dengan nama Jaemin adalah penari, rapper, penulis lagu, dan aktor Korea Selatan yang berbasis di Seoul, Korea Selatan.

Dia adalah anggota boyband Korea Selatan NCT dan sub-unitnya NCT Dream.