SPOILER! Episode 11 Drakor The World of The Married, Sun Woo Jadi Kambing Hitam Kematian Hyun Seo?

Bocoran episode 11 The World of The Married, Misteri kematian Min Hyun Seo?

TRIBUN-TIMUR.COM-Penggemar drama korea kian penasaran kelanjutan The Wolrd of The Married.

Drama Korea yang bisa ditonton di JTBC dan Viu ini akan memasuki episode 11.

Dikutip dari Kompas.com, episode terbaru The World of The Married tersebut semakin menghadirkan ketegangan antara pemainnya.

Seperti yang terlihat di akhir episode 10 ketika Sun Woo ( Kim Hee Ae) berniat mengembalikan amplop berisi uang kepada Min Hyun Seo (Shim Eun Woo).

Sun Woo justru melihat sesosok mayat yang telah dibungkus kantong mayat tergeletak dengan syal berwarna krem pemberiannya kepada Min Hyun Seo yang sudah berlumuran darah.

Dari spoiler episode 11 yang telah tayang di episode 10, terlihat kilas balik saat Park In Kyu (Lee Hak Joo) mengajak Min Hyun Seo meninggalkan Gosan setelah mendapat uang dari Lee Tae Oh.

Min Hyun Seo mengatakan, "Apakah kamu pikir kita masih punya harapan? Aku mohon kamu berhentilah (mengejarku)."

Sementara itu, Kim Yoon Ki (Lee Moo Saeng) menanyakan peristiwa pembunuhan yang diduga Min Hyun Seo itu kepada Sun Woo.

Ia ingin memastikan apakah Sun Woo melihat Min Hyun Seo terjatuh dan mengenali syalnya.

Sedangkan di rumah sakit, telah beredar rumor mengenai kematian Min Hyun Seo yang dikaitkan dengan Sun Woo sebagai kenalannya.