The Novena Hotel Watampone Siapkan Paket Ngabuburit, Gratis Kurma Plus Beramal

TRIBUN-TIMUR.COM - The Novena Hotel Watampone menawarkan beragam paket menarik di Bulan Ramadhan ini.

Untuk promo buka puasa, The Novena menawarkan promo 'Ngabuburit Yuuuukk' hanya dengan Ro 69 ribu nett/pax.

Tersedia menu buka puasa dengan 50 variasi makanan. Paket sudah termasuk gratis air zam-zam dan kurma.

General Manager The Novena Hotel Watampone, Jaka Priyatna menuturkan dengan mengambil paket Ngabuburit ini, tamu ataupun pengunjung sudah sekaligus beramal.

"Rp 5.000 per paketnya akan disumbangkan kepada anak yatim piatu," ujar jaka via rilis yang diterima tribun-timur.com, Rabu (29/4/2020).

Sementara itu, The Oasis Cafe & Food The Novena dalam bulan yang penuh berkah ini untuk memenuhi kerinduan para pelanggan setianya, menu Ayam Sambel Hijau kembali hadir.

Dengan harga terjangkau Rp 39 ribu net/pax, dimana Rp 3.000 setiap paketnya juga akan disumbangkan kepada anak yatim piatu.

Untuk paket kamar, Novena menghadirkan paket Safety Stay dengan harga yang sangat terjangkau Rp 690 ribu nett/malam.

Paket sudah termasuk breakfast, makan siang, dan makan malam. 'Kami juga menyediakan paket Room only Rp 336 ribu nett/malam. Anda akan benar-benar dimanjakan oleh produk dan pelayanan dari kami serta staf yang sudah berpengalaman," tuturnya.

Ia menambahkan, sebelum memasuki Ramadhan pihak hotel juga sudah menggelar program CSR perusahaan, We do & We Care.

Program ini sebagai bentuk kepedulian menajemen terhadap pandemi virus corona dengan membagikan 350 lembar masker kepada masyarakat Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.(*)

