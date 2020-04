The World of The Married hingga When My Love Blooms, Berikut 5 Rekomendasi Drakor Terbaru

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Meski WFH dan #DiRumahAja karena wabah virus corona, bukan berarti waktu luang diisi dengan rebahan saja.

Ada banyak cara untuk bisa menikmati akhir pekan, salah satunya menonton drama- drama Korea terbaru.

Misalnya Drakor The World of The Married yang mengudara sejak 27 Maret 2020.

Drama yang tayang setiap Jumat dan Sabtu ini semakin terkenal berkat jalan cerita perselingkuhan antara Lee Tae Oh (Park Hae Joon) yang seorang suami dan ayah, dengan Yeo Da Kyung (Han So Hee).

Drama terbaru JTBC, The World of the Married, terus menanjak ratingnya sejak tayang kali pertama.

Bulan lalu, The World of the Married membuat sejarah dengan menetapkan rekor baru untuk peringkat tertinggi yang dicapai oleh episode pertama dari setiap drama produksi JTBC.

Dalam minggu-minggu sejak itu, drama tersebut telah menjadi hit dan mencapai rating pemirsa tertinggi sepanjang masa di setiap episode barunya.

Ada juga Drama Korea yang paling baru adalah When My Love Blooms.

Selain itu, ada Lee Min Ho yang kembali bermain peran, kali ini ia membintangi The King: Eternal Monarch.

Dikutip dari asianwiki.com, berikut rekomendasi drama Korea terbaru: