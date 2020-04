Link Streaming, Sinopsis, Film G.I Joe: The Rise of Cobra, Bioskop Trans TV Malam Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Malam ini Bioskop Trans TV akan menghadirkan film andalan dan seru.

Yakni sebuah film berjudul G.I Joe: The Rise of Cobra

Sinopsis Film G.I Joe: The Rise of Cobra bisa kamu baca di artikel ini sebelum menonton filmnya yang akan diputar di bioskop Trans TV, Kamis (23/4/2020).

Selain sinopsis Film G.I Joe: The Rise of Cobra, dalam artikel ini juga berisi Link live streaming film G.I Joe: The Rise of Cobra yang akan tayang pada pukul 24.00 WIB.

Film G.I. Joe: The Rise of Cobra adalah film sains fiksi militer yang dirilis Amerika Serikat pada 2009. Film G.I. Joe: The Rise of Cobra terinspirasi dari tokoh mainan ciptaan Hasbro yang diangkat dari komik G.I. Joe: A Real American Hero.

Film ini disutradarai oleh Stephen Sommers dan diproduseri oleh Lorenzo di Bonaventura, Brian Goldner, dan Bob Ducsay.

Daftar Pemain G.I. Joe: The Rise of Cobra

Channing Tatum sebagai Conrad S. Hauser / Duke