Sinopsis Film

Dibintangi Bruce WillIs, Ini Sinopsis Live Free or Die Hard, Big Movies GTV Malam Ini

Film Live Free Or Die Hard dirilis pertama kali pada 27 Juni 2007 di Amerika Serikat.

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Film Live Free Or Die Hard dirilis pertama kali pada 27 Juni 2007 di Amerika Serikat.

TRIBUN-TIMUR.COM - Big Movies GTV malam ini kembali akan hadir film unggulan.

Sebuah film dibintangi Bruce WIllis, Live Free or Die Hard 

Kamis, 23 April 2020, Big Movies GTV menyajikan film berjudul Live Free Or Die Hard yang tayang malam ini pukul 23.00 WIB.

Dilansir dari IMDb.com, film buatan Amerika Serikat yang berjudul Live Free Or Die Hard atau yang juga dikenal 'Die Hard 4', disutradarai oleh Len Wiseman.

Film Live Free Or Die Hard dirilis pertama kali pada 27 Juni 2007 di Amerika Serikat.

Live Free Or Die Hard menjadi film keempat dari sekuel Die Hard.

Pemeran utama dalam film ini adalah aktor kawakan Hollywood, Bruce Willis.

Bruce Willis juga merupakan protagonis di tiga film sebelumnya.

Beberapa aktor lain yang turut membintangi film yang rilis perdana pada 27 Juni 2007 tersebut, di antaranya Timothy Olyphant, Justin Long, Maggie Q, Cliff Curtis, dan Jonathan Sadowski.

Film Live Free Or Die Hard digarap bersama produser Michael Fottrell, Arnold Rifkin, William Wisher dan Stephen James Eads.

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Tags
Live Free or Die Hard
Bruce Willis
Big Movies GTV
Malam Ini
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Editor: Ina Maharani
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