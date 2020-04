Emang Mirip? Rosa Meldianti Percaya Diri Disebut Mirip Pelakor The World of The Married Han So Hee

TRIBUN-TIMUR.COM,- Ada saja yang dilakukan keponakan Dewi Perssik Rosa Meldianti.

Rosa Meldianti baru-baru ini jadi perhatian warganet lagi.

Bagaimana tidak, Rosa Meldianti percaya diri menyebut dirinya mirip dengan pemeran pelakor di drama Korea Han So Hee.

Rosa Meldianti juga percaya diri membagikan DM netizen yang menyebutnya mirip.

Han So Hee menjadi viral belakangan.

berkat perannya menjadi pelakor di drama yang ratingnya tembus 20% persen ersebut.

Bahkan menjadi Drakor paling diminati saat ini disamping The King Eternal Monarch dieprankan Lee Min Hoo.

Han So Hee bahkan disebut banjir tawaran iklan usai keberhasilannya menjadi pelakor.

Di drama Korea The World of The Married Han So Hee berperan sebagai Da Kyung.