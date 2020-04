Sosok Han So Hee, Pelakor dalam Drama Korea The World of The Married, Medsosnya Diserbu Warganet

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Kembali angkat isu perselingkuhan, drama Korea (drakor) The World of The Married sukses buat penonton terbawa suasana hingga ke kehidupan nyata.

Kisah tentang seorang dokter dengan keluarga kecil bahagia yang tiba-tiba hancur lantaran hadirnya orang ketiga.

Meskipun masih episode 8, penonton sudah dibuat gemas sejak awal dengan alur cerita yang tak berbelit-belit.

Karakter wanita kedua dalam The World of The Married juga digambarkan sebagai wanita yang akhirnya mudah untuk dibenci.

Oleh karenanya, tak heran kalau banyak warganet Indonesia yang akhirnya terbawa dalam kehidupan nyata, membenci karakter pelakor dalam drama itu yang diperankan Han Soe Hee.

Kemudian, memuji hingga memberi dukungan istri sah yang diperankan Kim Hee Ae dengan dukungan, seperti terlihat di akun media sosial (medsos) mereka.

Publik juga dibuat penasaran mengenai sosok Han So Hee di kehidupan nyata.

Melansir dari Kompas.com, Han So Hee adalah seorang model dan aktris asal Korea Selatan. Ia telah memulai kariernya sejak 2017 di bawah naungan agensi U-ATTO Entertaiment.

Nama perempuan kelahiran 18 November 1994 ini semakin populer berkat perannya sebagai pelakor atau perebut laki orang bernama Yeou Da Kyung, dalam drama The World of the Married yang telah tayang sejak 27 Maret 2020 lalu.

Sebelumnya, ia juga pernah berperan sebagai orang ketiga di dua drama terdahulunya dan mendapatkan julukan sebagai spesialis pelakor.