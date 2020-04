Lirik Lagu Rich Brian featuring Guapdad 4000 - BALI, Sudah Ditonton Lebih dari 1 Juta Kali

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Penyanyi Rich Brian baru saja merilis lagu terbarunya.

Kali ini Rich Brian menggandeng Guapdad 4000 dalam lagu baru berjudul BALI.

Video lirik Lagu Rich Brian ft. Guapdad 4000 - BALI dirilis di kanal YouTube 88rising pada Jumat (10/04/2020)

Hingga berita ini diterbitkan, Senin (20/4/2020) video lirik lagu BALI masuk jajaran trending YouTube.

Tak hanya itu, video Video lirik Lagu Rich Brian ft. Guapdad 4000 juga telah ditonton lebih dari satu juta kali.

Brian Imanuel Soewarno, yang lebih dikenal dengan nama panggung Rich Brian adalah seorang penyanyi rap, produser rekaman, dan penulis lagu dari Indonesia

Berikut lirik lagu 'Bali' - Rich Brian & Guapdad 4000.

Ayy, uh! Always workin' hard, I just got it in my genes (Uh)

Think so much I think my brain is burnin' calories (Uh)

I'm mostly quiet, but I'm always wildin' when I drink (Uh)