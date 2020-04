Fakta Menarik Drama Korea The World of Married, Sosok Pelakor Jadi Sasaran Netizen Indonesia

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Berbicara tentang drama Korea memang tak ada habisnya.

Berbagai cerita drama disajikan dengan apik membuat siapa saja yang menonton mampu terbawa perasaan.

Belum lagi dengan wajah para pemain yang terkenal tampan dan cantik.

Kini satu lagi drama Korea atau drakor yang mampu mencuri perhatian.

Bahkan drakor ini tengah menjadi perbincangan hangat di warganet +62.

Drakor tersebut adalah drama The World of the Married atau A World of Married Couple.

Dilansir dari Kompas.com, drama Korea The World of the Married atau A World of Married Couple berhasil meraih rating penonton tertinggi dalam sejarah drama JTBC.

Kisah cinta seorang istri yang menghadapi kenyataan suaminya memiliki perempuan simpanan dikemas secara apik dengan kisah yang tidak mudah ditebak.

The World of The Married dibintangi oleh artis-artis senior seperti Kim Hee Ae dan Park Hae Joon.

Lalu seperti apa fakta menarik tentang drakor The World of The Married?