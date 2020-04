TRIBUN-TIMUR.COM - Chord Gitar & Lirik Lagu Cahaya Hati - Opick, Kunci Gitar Mudah Diikuti dari Am

Inilah Chord Gitar dan Lirik Lagu Cahaya Hati

Penyanyi: Opick

[Intro]

Am Dm C G Am Dm C



Am Dm G C

Allah Engkau dekat, penuh kasih sayang

Dm G C

Takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis

Dm E

Karna kemurahanMu karena kasih sayangMu



Am Dm G C

Hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta

Dm G C

Pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihMu

Dm E E7

Kau yang selalu terjaga yang memberi segala



Am Dm C G Am Dm C G

Allah rahman Allah rahim, allahu ya raffan ya nurul qolbi…

Am Dm C G Am Dm C G

Allah rahman Allah rahim, allahu ya raffan ya nurul qolbi…



Am Dm G C

Disetiap nafas, disegala waktu

Dm G C

Semua bersujud memuji memuja asmaMu