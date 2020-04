Ini Sinopsis Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of The Shadows, Bioskop Trans TV Minggu (19/4), Seru!

TRIBUN-TIMUR.COM - Serunhya aksi kura-kura ninja akan kembali malam ini.

Buat menemani Anda yang sedangtinggal di rumah saja.

Bioskop trans tv malam ini akan hadir dengan film seru.

Film Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of The Shadows akan tayang du Bioskop TransTV Malam Ini pukul 22.00 wita

Film Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of The Shadows dirilis di Amerika Serikat pada 3 Juni 2016.

Film ini merupakan film keenam dari seri film Tenaage Mutant Ninja Turtles dan sekuel dari fulm Teenage Mutant Ninja Turtles di tahun 2014.

Dave Green selaku sutradara film ini menggandeng bintang Hollywood Megan Fox, Stephen Amell, Will Arnett, Brian Tee, Tyler Perry, Brittany Ishibashi, dan Laura Linney. Film yang dirilis dalam rangka peringatan 30 tahun kisah "Teenage Mutant Ninja Turtles" ini menuai banyak kritikan.

Mesi telah banyak perbaikan di mana-mana, namun kesuksesan film TNMT 6 ini belum dapat melewati film sebelumnya.

Di situs Internet Movie Database (IMDb), film Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of The Shadows diberi nilai 5,8/10.

• IndoXXI Masih Tutup, Ini Link Nonton Online & Download Film Parasite Juara Oscar 2020, Nonton di HP

Sinopsis