KONSER ONLINE BTS Masih Berlangsung, Link Live Streaming Tayang hingga Malam Ini Pukul 22.00 WIB

TRIBUN-TIMUR.COM,- Buat kamu penggebar BTS.

Jangan lewatkan nonton konser online BTS.

Link Libve streaminga da di sini.

Berikut link live streaming konser BTS online di BANGTANTV hari ini, Sabtu (18/4/2020) mulai pukul 10.00 WIB.

Konser online ini bisa disaksikan oleh semua ARMY di seluruh dunia tanpa dipungut biaya alias gratis.

Tak tanggung-tanggung, ARMY bisa menonton konser online BTS selama 12 jam nonstop hingga pukul 22.00 WIB malam.

Sesuai jadwal, kali ini konser BTS yang sedang tayang adalah Most Beautiful Moment in Life on Stage: Epilogue.