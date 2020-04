Artis Indonesia Nikah dengan Aktor Hollywood, Lihat Foto Intim Rahma Azhari dan Paris Choung, Profil

Kabar gembira datang dari dunia hiburan Tanah Air.



Pasalnya, artis Rahma Azhari kini sudah melepas masa jandanya.



Rahma Azhari diam-diam ternyata sudah menikah dengan aktor Hollywood, yakni Paris Chong.





Pernikahan Rahma Azhari dengan Paris Chong rupanya dilakukan di Van Nuys City Hall, Los Angeles, California.



Tepatnya pada Sabtu (11/4/2020), sebelum Amerika Serikat memutuskan untuk lockdown karena Virus Corona.



Momen pernikahan lantas Rahma Azhari diunggah melalui akun Instagram pribadi miliknya @raazharita.



Tak tanggung-tanggung ada beberapa foto momen pernikahan Rahma Azhari dengan Paris Chong diunggahnya pada Jumat (17/4/2020).



Foto pertama dan kedua memperlihatkan Rahma Azhari dengan Paris Chong.



Keduanya tampak serasi, Rahma Azhari mengenakan gaun pengantin berwarna putih dengan menggenggam bunga di tangan.



Sedangkan, Paris Chong tampak padu padan dengan setelan jas berwarna abu-abu.

Pada foto ketiga dan keempat memperlihatkan kebersamaan pihak keluarga Rahma Azhari dan Paris Chong.



Ayah Paris Chong, yang berprofesi sebagai sutradara yaitu Tommy Chong juga terlihat.



Tak lupa, ibunda Paris Chong yang seorang komedian, yaitu Shelby Chong tampak berada disebelah sang suami.





Tak hanya itu saja, kedua saudara Rahma Azhari, yakni Sarah Azhari dan Tia Azhari tak luput dari momen bahagia tersebut.



Putri bontot Rahma Azhari, Calyca Azhari pastinya menemani sang ibunda tercinta

Foto selanjutnya memperlihatkan Rahma Azhari sedang mengibaskan gaun pengantinnya.



Senyum bahagia juga menghiasi wajah Rahma Azhari.

Foto terakhir momen mesra keduanya juga terabadikan kamera

Pada unggahan foto tersebut, Rahma Azhari juga menuliskan sebuah caption.

Melalui caption yang dibuatnya, Rahma Azhari membeberkan kabar pernikahannya.

Selain itu, Rahma Azhari juga mencurahkan perasaan bahagianya.

"Aku merasa segala sesuatu dalam hidupku telah menuntunku ke ini, sekarang dan di sini."

Pada 11 Maret 2020, kami melakukan upacara balai kota dengan orang-orang terkasih, hanya beberapa hari sebelum kuncian.

Saya akhirnya diambil, dengan sepenuh hati dan jiwa saya oleh @paristchong yang telah menjadi kekasih setia saya, pasangan saya, belahan jiwa saya, teman saya, dan ayah terbaik yang bisa diminta oleh putri-putri saya.

Saya sangat bersemangat untuk bab baru ini dalam hidup saya.

Penuh cinta"

Tentang Paris Chong

Siapa sebenarnya Paris Chong?

Dilansir dari beberapa media, Paris Chong ternyata anak dari pasangan artis Hollywood, Tommy Chong dan Shelby Chong.

Tommy Chong merupakan aktor, penulis, sekaligus sutradara.

Ia dikenal lewat filmnya yang bertema ganja, Cheech & Chong.

Sementara Shelby adalah seorang komedian sekaligus produser Amerika.

Paris Chong memiliki empat saudara yaitu Rae Dawn Chong, Robby Chong, Precious Chong, dan Gilbran Chong.

Paris Chong lahir pada 8 September 1974 di Los Angeles, California, Amerika. Ia pernah bermain di film Far Out Man dan Hey Watch This pada 2010 lalu.

Tentang Rahma Azhari

Rahma Syahidah Azhari atau Rahma Azhari (lahir di Jakarta, 17 September 1981; umur 38 tahun) adalah seorang model dan bintang sinetron.

Ia adalah salah satu dari delapan saudara 'keluarga selebritis' Azhari, yang selama ini diketahui penuh sensasi dan kontroversi.

Saudara-saudaranya yang terkenal sebagai selebritas adalah Ayu Azhari, Sarah Azhari, dan Ibra Azhari.

Kehidupan pribadi

Dalam sejarahnya perempuan seksi ini pernah mengandung janin yang saat itu tidak diketahui ayahnya, karena saat itu Rahma memang diketahui publik belum menikah.

Akhirnya ibu dari Oceans Camilla ini menikah dengan seorang pengusaha Alfay Rauf pada 10 Juni 2003.

Pernikahannya mengalami cobaan pada bulan November 2006.

Rahma terlihat bertengkar dengan suaminya di sebuah tempat hiburan malam, Blowfish.

Bahkan karena pertengkaran ini, Rahma harus dibawa ke rumah sakit akibat mengalami kekerasan fisik.

Peristiwa ini akhirnya berujung pada perceraian.

Pada tanggal 13 Februari 2008, Rahma Azhari resmi bercerai dari Rauf, suaminya.

Kasus

Pada bulan November 2008, Rahma menjadi kontroversi akibat munculnya foto-foto telanjangnya bersama sang kakak, Sarah Azhari di internet.

Sampai saat ini, kasusnya masih diperiksa oleh pihak yang berwajib.

Rahma dan Sarah menjadi pihak yang merasa dirugikan kemudian melaporkan seorang pakar telematika, Roy Suryo, ke polisi dengan dugaan pencemaran nama baik.

Pada tanggal 10 Maret 2011 Rahma ditangkap atas tuduhan pemukulan.

Filmografi

Suami-suami Takut Istri The Movie (2008)

Pocong Kamar Sebelah (2009)

Rayuan Arwah Penasaran (2010)

Sinetron[sunting | sunting sumber]

Angling Dharma (Sebagai Galuh Parwati)

Montir-Montir Cantik

Duyung Kembar Ketemu Tuyul

Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Biodata Paris Chong, Aktor Hollywood yang Menikahi Sarah Azhari di Amerika, Orangtuanya Sangat Tenar dan Tribunwow.com dengan judul Lihat Momen Rahma Azhari Menikah dengan Aktor Hollywood: Ayah Terbaik yang Diminta Putri-putri Saya