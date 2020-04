Download dan Nonton Streaming Drakor Itaewon Class Sub Indo Episode 1-16, Cerita Napi yang Sukses

Download dan Nonton Streaming Drakor Itaewon Class Sub Indo

TRIBUN-TIMUR.COM - Drama Korea Itaewon Class wajib masuk dalam list drakor yang mesti kamu nonton selama masih di rumah aja.

Selain Crash Landing on You tentunya.

Drakor Itaewon Class sudah tamaat sejak akhir Maret 2020 kemarin.

Buat yang masih belum menonton, bisa men-download ataupun streaming drama Korea Itaewon Class sub Indo.

Linl download atau nonton streaming akan ada di bawah berita

Drama Korea ini diperankan oleh Park Seo Joon

Sebelum di drakor, Park Seo Joon bermain di What's Wrong With Secretary Kim dan Fight My Way.

Drakor terbaru ini juga bisa ditonton di Netflix.

Selain dibintangi Park Seo Joon sebagai Park Sae Roy, dan Kim Da Mi sebagai Jo Yi Seo Ada juga Yoo Jae Myung dan Kwon Nara memerankan Oh Soo Ah, cinta pertama Park Sae Roy yang telah bergabung dengan sisi Jang Ga.

Itaewon Class merupakan drakor yang diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama.