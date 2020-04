Update Daftar Hp Samsung Turun Harga April 2020, Galaxy A30s, Galaxy A51, Galaxy A70, Spesifikasi

Update daftar handphone Samsung yang Turun harga Terbaru April 2020, Galaxy A30s, Galaxy A20, Galaxy A51, Samsung Galaxy A70, Spesifikasi

TRIBUN-TIMUR.COM - Meski wabah Corona menyerang, tapi update soal harga gadget terbaru tak boleh ikut-ikutan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dong.

Seperti biasa Tribun Timur memberikan kamu referensi untuk daftar handphone Samsung terbaru bulan April 2020.

Kabar gembiranya, lagi banyak yang turun harga lho.

Bukan Samsung seri lamanya, tapi seri terbarunya.

• Update Daftar Harga Hp Oppo April 2020, Oppo Reno3, Oppo A5, Oppo A31, OPPO A5s & A1k, Spesifikasi

Mulai dari Samsung Galaxy A71, Galaxy A51 hingga Galaxy A30s

Udah tidak sabar kan pengen Covid-19 ini cepat-cepat berakhir, biar bisa langsung on the way (OTW) ke storenya.

Tenang harganya beragam, mulai dari di bawah Rp 2 juta hingga Rp 8 jutaan.Jadi dipastikan list harga handphone kali ini bisa kamu beli jika nabung dua bulan (saya merasa)

Bisa kamu pilih Samsung Galaxy A51 dilengkapi dengan empat kamera utama beresolusi 48MP, 15MP, 5MP, dan 5MP. (yang ini penulis mau beli. Amin)

Selain itu, kamera depan ponsel ini beresolusi 32 MP dan juga baterai 4000mAh.