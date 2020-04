Toyota All New Fortuner Tampil Praktis dengan Fitur Kick Sensor

Toyota All New Fortuner

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Salah satu unit SUV yang menjadi pilihan terbaik eksekutif muda adalah Toyota All New Fortuner.

Unit yang menjadi primadona kelas SUV ini hadir memberikan nuansa real SUV kepada pelanggan setianya.

Terlebih lagi bagi yang gemar akan kendaraan tangguh untuk segala medan, dan juga nyaman untuk bepergian bersama keluarga.

Kehadiran All New Fortuner ini melengkapi line-up Toyota di kelas high-class vehicle yang stylish dan confidence.

Kalla Toyota yang merupakan dealer resmi unit Toyota membukukan penjualan yang apik untuk Toyota All New Fortuner ini.

Data penjualan sepanjang tahun 2019 mencatat pencapaian market share hingga 31,85% untuk unit Toyota All New Fortuner, angka ini meningkat kurang lebih 1,5% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.

Pada Maret 2020, Toyota All New Fortuner menjadi primadona yang unggul di kelas SUV High dengan peroleh market share hingga 45,97%.

“Prestasi terbaik yang diraih oleh Toyota All New Fortuner juga dillengkapi dengan kualitas unit yang ditampilkan. Toyota All New Fortuner hadir dengan garis desain yang lebih tegas dan lebih ramping membuat generasi terbaru Fortuner ini tampak lebih kekar yang memberikan kesan mewah,” ungkap Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin, Senin (13/4/2020).

Dikatakan, Toyota All New Fortuner memberikan kesan Modern dan Gagah, dimana modelnya tak lagi mengotak, tergantikan oleh desain yang menyipit sehingga terlihat makin agresif dan modern.

Pelengkapnya ada pada headlamp model proyektor Bi-Beam LED dikombinasikan dengan Daytime Running Light (DRL).