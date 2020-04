Informa Hadirkan Program Belanja dari Rumah Secara Live

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Salah satu upaya Informa untuk mencegah merebak virus corona ialah menghadirkan program belanja dari rumah secara live.

Bagi pelanggan yang ingin melihat secara langsung produk incaran bisa mendaftar dan bergabung di http//bit.ly/privateshoppingjourney.

Store Manager Informa Latanete Makassar Sulaeman mengatakan, melalui program ini masyarakat dapat merasakan pengalaman belanja dari rumah.

"Dengan begitu, meski di rumah saja kalian tetap bisa berbelanja. Apalagi banyak promo kami berikan," katanya saat dikonfirmasi Tribun Timur, Jumat (10/4/2020).

Menurutnya, spesial bulan ini pelanggan setia Informa Latanete Makassar bisa memanfaatkan promo bertajuk This Is My Style edisi April 2020.

"Edisi April, promo yang diusung This Is My Style, banyak furniture dan berbagai kebutuhan lainnya dapat mempercantik dan melengkapi rumah Anda," ujarnya.

Beberapa diantaranya, Elise TV Stand Rp 4,999 juta sisa Rp 3,999 juta. Untuk pembelian jenis ini Anda hemat hingga Rp 1 juta.

Jangan sampai kehabisan Lynwood Relax Sofa Rp 1,999 juta (harga normal) kini sisa Rp 1,499 juta.

Menyusul penawaran menarik lainnya, Korl Side Table Rp 999 ribu sisa Rp 699 ribu per set. Bean Bag Ain Rp 1,2 juta sisa Rp 840 ribu.

Tidak hanya itu, Indiana Sectional Sofa Rp 10,999 juta sisa Rp 8,999 juta. Doria Ottoman Rp 2,499 juta sisa Rp 1,999 juta.