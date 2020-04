IMB Property dan Four Points by Sheraton Makassar Donasi 100 Nasi Box ke RS Unhas

Suasana penyerahan donasi IMB Property dan Manajemen Four Points by Sheraton ke RS Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- IMB Property dan Manajemen Four Points by Sheraton, memberikan donasi selama tiga hari berturut-turut ke tenaga medis di sejumlah rumah sakit di Makassar.

Salah satunya, ditujukan ke Rumah Sakit (RS) Unhas yang berada di Jl Perintis Kemerdekaan.

Sumbangsih merupakan bentuk kepedulian terhadap para tenaga medis yang berjuang demi kesehatan masyarakat di tengah pandemik virus corona.

Demikian disampaikan General Manager I Gede Sujana.

"Total donasi 100 box per hari selama tiga hari. Ini merupakan inisiatif dari IMB Property dan Four Points by Sheraton Makassar," katanya, Kamis (9/4/2020).

I Gede Sujana berharap, aksi ini bisa membantu dan meringankan beban para tenaga medis yang saat ini berjuang untuk kesembuhan pasien positif corona.

"Semoga apa yang terjadi sekarang ini bisa kembali normal sehingga aktivitas bisa berjalan dengan baik lagi," pungkasnya. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit

