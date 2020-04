Harga Bahan Pokok Naik, PD Pasar: Butuh Intervensi Pemerintah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya mencatat ada kenaikan bahan pokok di pasar-pasar Kota Makassar.

Direktur Operasional PD Pasar Makassar Raya, Syahruddin, Rabu (8/4/2020) mengatakan bahan sembako yang mengalami kenaikan antara lain gula, minyak goreng, beras, dan telur ayam ras.

Data dari Pasar Kampung Baru, gula pasir curah biasanya Rp 12 ribu hingga Rp 13 ribu per kg sekarang Rp 19 ribu, minyak goreng curah Rp 10 ribu naik Rp 11 ribu.

Telur ayam ras per kg Rp 28 ribu naik menjadi Rp 30 ribu, beras merk mawar biasanya Rp 60 ribu per kg naik menjadi Rp 65 ribu per kg.

"Kenaikan disebabkan distribusi barang langka. Dan memang harga pembelian pedagang dari pemasok memang juga naik. Ini butuh intervensi pemerintah ke pengusaha pemasok komoditi dari luar," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir mengaku resah melihat harga gula pasir dan jahe di sejumlah pasar yang sulit terkontrol.

"Harga-harga itu setiap tahunnya pasti ada kenaikan kalau menghadapi hari-hari besar keagamaan. Namun, kenaikan itu jangan sampai tidak terkendali," katanya.

Menurutnya, Disdag akan turun menjual dengan harga yang lebih murah.

"Pasar tradisional, coba kita menyentuh kantong-kantong masyarakat yang kurang mampu," tambahnya.

Selain melakukan operasi pasar, upaya lain dijejaki pihaknya dengan meneken kerjasama antar SKPD seperti Dinas Ketahan Pangan Kota Makassar.