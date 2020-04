Kabar Terbaru Aktor Skandar Keynes, Murid Terbaik Cambridge University Kini Berkarier di Parlemen 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Skandar Keynes adalah aktor asal Britania Raya yang dikenal perannya lewat film Narnia.

Kala itu Skandar Keynes memerankan Edmund Pevensie di film Narnia dan langsung mencuri perhatian banyak penggemarnya.

Narnia adalah seri buku fantasi yang populer.

Ditulis oleh C.S Lewis, Narnia telah diadaptasi di radio, televisi, dan yang populer adalah film.

Film pertama Narnia, The Lion, the Witch and the Wardrobe, menceritakan tentang 4 saudara yang mengungsi ke rumah paman mereka.

Mereka kemudian menemukan lemari ajaib yang membawa ke dunia Narnia.

Empat bersaudara tersebut kemudian mengalami petualangan tak terlupakan di dunia Narnia.

Dimana mereka melindungi pemimpin Narnia yaitu Aslan dari penyihir putih.

Kesuksesan film pertama tersebut membuat dirilisnya film kedua dan ketiga.

Yaitu Prince Caspian dan The Voyage of the Dawn Treader.