Deretan Fakta Pernikahan So Ji Sub dan Cho Eun Jung, Beda Usia 17 Tahun hingga Isu Kehamilan

So Ji Sub dan Cho Eun Jung resmi mengumumkan pernikahan keduanya

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Aktor Korea Selatan So Ji Sub dan mantan penyiar Cho Eun Jung secara resmi menikah.

Pasangan tersebut telah mengajukan pendaftaran pernikahan mereka pada 7 April 2020.

Terkait kabar bahagia ini, agensi So Ji Sub 51K secara remi mengumumkan berita pernikahan Ji Sub.

Agensi So Ji Sub menyampaikan kabar pernikahan itu dan sang aktor sendiri pun menulis surat pribadi kepada penggemarnya.

Ketika penggemar dari seluruh dunia mengucapkan selamat atas pernikahan So Ji Sub dan Cho Eun Jung, salah satu teman So Ji Sub dihubungi oleh media untuk wawancara eksklusif tentang pasangan tersebut.

Barikut deretan fakta pernikahan So Ji Sub dan Cho Eun Jung:

1. Beda 17 Tahun

Dilansir Koreaboo, So Ji Sub dan Cho Eun Jung berhasil mengesampingkan perbedaan usia 17 tahun mereka dan telah berpacaran selama 2 tahun.

Saat ini So Ji Sub diketahui berumur 42 tahun. Sedangkan Cho Eun Jung lebih muda 17 tahun darinya.

2. Rencanakan Menikah Sejak Lama