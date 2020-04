Daftar Judul Film & Drakor Dibintangi Aktor So Ji Sub Resmi Nikahi Cho Eun Jung

Aktor Korea Selatan So Ji Sub dan mantan penyiar Cho Eun Jung secara resmi menikah. Pasangan tersebut telah mengajukan pendaftaran pernikahan mereka pada 7 April 2020. (Allkpop)

Daftar Judul Film & Drakor Dibintangi Aktor Korea Selatan So Ji Sub Resmi Nikahi Cho Eun Jung

TRIBUN-TIMUR.COM,- Aktor Korea Selatan So Ji Sub dan mantan penyiar Cho Eun Jung secara resmi menikah.

Pasangan tersebut telah mengajukan pendaftaran pernikahan mereka pada 7 April 2020.

Terkait kabar bahagia ini, agensi So Ji Sub 51K secara remi mengumumkan berita pernikahan Ji Sub.

Melansir Koreaboo, pasangan itu mengajukan pernikahan mereka dan telah memutuskan tidak mengadakan upacara pernikahan.

Hal ini mengingat wabah virus corona yang masih berlangsung.

Berikut ini pernyataan resmi dari agensi So Ji Sub:

"Halo, ini 51K," sapa pernyataan tersebut.

"Kami punya kabar baik untuk semua orang hari ini, tentang aktor kami, So Ji Sub," kata 51K.

"So Ji Sub telah mengembangkan hubungan yang berharga, dan telah membuat ikrar pernikahannya," ucap 51K.