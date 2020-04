Rossa dan Empat Artis ini juga Pamer Foto Halu Bersama Aktor Korea hingga Curi Perhatian Netizen 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Setelah Rossa mengunggah aktor asal Korea Selatan Kim Soo Hyun, namanya langsung mengundang komentar warganet.

Ternyata bukan cuma Rossa artis yang mengunggah foto halu bersama aktor Korea.

Sejumlah artis tanah air juga tampak mengunggah foto editan bersama aktor ganteng asal Korea Selatan.

Tak hanya pamer foto halu, artis-artis berikut turut menyematkan caption yang unik dan mencuri perhatian.

Berikut deretan artis tanah air yang memamerkan foto halu bareng aktor tampan Korea Selatan:

1. Rossa

foto yang diunggah penyanyi Rossa di akun instagramnya (Instagram)

Penyanyi Rossa juga ikut meramaikan kehaluan para selebritas. Rossa mengunggah foto nikahan bersama Kim Soo Hyun.

Dalam foto tersebut, Rossa terlihat mengenakan kebaya adat Jawa bersanding dengan aktor pemeran drama My love from the Stars itu.

"Aku putuskan hari ini buat upload foto ini. Maaf enggak ngundang siapa-siapa karena lagi self quarantine," tulis Rossa.

Unggahan Rossa ini bahkan sempat mendapat komentar dari Dian Sastro yang penasaran.