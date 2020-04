Ketua PKS Maros: Pemkab Setengah-setengah Terapkan Physical Distancing

TRIBUNMAROS.COM, TURIKALE - Ketua DPD PKS Maros, Kartomas mengatakan pemerintah Kabupaten Maros masih setengah -setengah dalam menerapkan physical distancing.

Hal ini ia sampaikan melihat masih banyaknya rumah makan dan warkop yang masih melayani pelanggan makan di tempat.

"Apalagi sekarang PTB kembali dibuka, kan ini menunjukkan pemerintah masih setengah - setengah, meskipun ada layanan take away, tapi siapa yang bisa menjamin tidak ada interaksi berupa kontak fisik, selama proses jual beli," ujarnya via telpon Minggu (5/4/20).

Meskipun menurutnya itu adalah mata pencarian sebagian orang, tapi penutupan tempat - tempat seperti rumah makan dan warkop, tapi itu bertujuan untuk menyelamatkan orang banyak.

Terkait Bandara Sultan Hasanuddin yang menjadi salah satu gerbang masuk utama di Sulawesi Selatan, apalagi mengingat lokasinya yang masih berada di area Maros.

Ia menegaskan seharusnya pihak pengelola bisa lebih tegas dalam mencegah penyebar luasan virus Corona di Sulsel.

"Kalau cuma kampanye masker dan menggunakan hand senitizer kan itu sudah umum," jelasnya

"Seharusnya sudah ditutup penerbangan ke daerah yang sudah ada warga yang positif disana," tegasnya.