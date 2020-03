PTB Akan Dibuka Lagi, HPPMI Maros Anggap Pemerintah Kontraproduktif

TRIBUNMAROS.COM, TURKALE - Di tengah peningkatan status penanganan Covid-19 di Maros dari siaga ke waspada, Pemerintah Kabupaten Maros berencana membuka kembali pusat wisata kuliner Pantai Tak Berombak (PTB) pada 3 April mendatang.

Rencana ini pun menuai kritik oleh Ketua Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros, Arialdi Kamal.

Menurutnya kebijakan ini harus dipertimbangkan secara matang mengingat Maros saat ini sudah masuk zona merah.

“Perlu dipertimbangkan ini, perasaan baru kemarin Pak Bupati menetapkan status waspada, nah ini malah sudah mau buka PTB kembali. Jelas menurut saya ini kontraproduktif juga dengan kampanye kita untuk tetap di rumah,” ujarnya, Selasa (31/03/2020).

Meski pemberlakuan kebijakan itu dibarengi dengan pengawasan ketat dari pemerintah dan hanya melayani pembelian ‘take a away’ atau dibawa pulang, kebijakan ini jelas akan tetap mengundang warga untuk berkerumun.

“Yah meskipun itu sistemnya take a way, pasti orang akan tetap berkerumun. Warung kopi saja masih banyak yang ramai dan tidak ditertibkan oleh petugas, meskipun itu sistemnya juga take a way. Warga kita masih banyak yang tidak patuh soalnya,” lanjutnya.

Alasan untuk tetap mengakomodir kepentingan pedagang yang berada di PTB menurut Arialdi juga tidak relevan saat sekarang ini.

Pasalnya, dampak penyebaran virus corona ini memang telah membuat ekonomi secara global jatuh pada level terendah.

“Kalau soal pendapatan, semuanya memang sedang susah karena virus ini. Tapi saya rasa kita bias bertahan dululah, agar pandemi ini bisa selesai dan tidak menyebar ke mana-mana dengan cara menahan diri di rumah. Kalau ini semakin meluas, kan kita semua juga yang susah,” jelasnya.

Upaya penanganan pasien Covid-19 saat ini, menurutnya akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan upaya pencegahan yang lebih serius dari pemerintah.