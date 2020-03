Perjalanan Karier Komedian Jepang Ken Shimura yang Meninggal Dunia Gegara Virus Corona 

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Kabar duka datang dari dunia hiburan Jepang.

Komedian asal Jepang Ken Shimura dikabarkan meninggal dunia, pada Minggu (29/3/2020).

Mengutip dari Kompas.com, komedian berusia 70 tahun itu meninggal dunia setelah dinyatakan positif terinfeksi virus corona.

Pemilik nama Yasunori Shimura ini meninggal dunia pada Minggu malam, 29 Maret 2020 dirumah sakit Tokyo Hospital.

Pria yang dikenal berkat peran komedinya sebagai Baka Tonosama (Raja Bodoh) and Henna Ojisan (Paman aneh) di acara televisi Jepang ini sebelumnya dirawat di rumah sakit sejak 20 Maret 2020.

Saat itu, Ken Shimura dirawat karena mengalami gejala demam dan pneumonia. Hingga akhirnya, ia dinyatakan positif terinfeksi virus corona atau Covid-19 pada 23 Maret 2020.

Mantan member grup musik rock and roll sekaligus komedi The Drifters ini menjadi selebritas asal Jepang yang pertama kali mengumumkan terinfeksi corona.

Hingga akhirnya, Ken Shimura menghembuskan napas terakhirnya pada Minggu (29/3/2020).

Padahal, bulan April 2020, Ken Shimura seharusnya akan mulai bekerja untuk sebuah film yang diangkat dari buku "The Name Above the Tittle".

Rekam Jejak Ken Shimura