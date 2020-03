Rupiah Melemah, Harga Sembako di Pasar Minasa Maupa Masih Stabil

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA -- Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat di pasar spot mengalami pelemahan.

Mengutip data Bloomberg, Selasa (24/3/2020) kemarin, rupiah ditutup pada level Rp 16.500 per dollar AS atau melemah 75 poin sebesar 0,45 persen dibanding penutupan pada Senin Rp 16.575 per dollar AS.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pasar Minasa Maupa Zainuddin Langke memastikan harga sembilan bahan pokok (sembako) masih stabil di pasar yang ia kelola.

"Naiknya dollar hampir Rp17 ribu, belum ada dampaknya," katanya saat dihubungi Tribun Timur, Rabu (25/3/2020).

Pria yang akrab disapa Daeng Tompo ini menjelaskan, hal tersebut dikarenakan bahan-bahan pokok tersebut adalah produk lokal, bukan barang impor dari luar negeri.

Oleh karena itu, kata dia, pelemahan nilai tukar rupiah belum berdampak signifikan terhadap kebutuhan pokok masyarakat.

Seorang pedagang sayur di Pasar Minasa Maupa, Sungguminasa. (Ari Maryadi/Tribun Timur)

"Barang-barang yang dijual di sini produk lokal, hanya satu persen yang kita impor," ujarnya.

Menurutnya, Kabupaten Gowa merupakan kabupaten penyangga Ibukota Sulawesi Selatan.

Sejumlah bahan pokok, seperti sayur ataupun beras diproduksi oleh petani-petani lokal.

Sementara untuk barang impor dari luar negeri, katanya, hanya bawang butih maupun buah-buahan impor.