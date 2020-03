Sudah Tayang, Intip Sinopsis Drama Korea A Piece of Your Mind yang Bisa Ditonton #dirumahaja

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Drama Korea sepertinya bakal menjadi obat jenuh saat berada #dirumahaja pada masa virus corona ini.

Seperti diketahui, sejak mewabahnya virus berstatus pandemi ini banyak warga yang memilih tinggal dirumah dan mengikuti arahan pemerintah untuk Physical Distancing.

Nah, dalam masa-masa tersebut drama korea A Piece of Your Mind telah tayang.

A Piece of Your Mind merupakan drama Korea Selatan yang tayang pada 23 Maret 2020 di tvN.

Dalam drama ini diperankan oleh, aktor Jung Hae In yang kembali menyapa penggemar dengan berperan sebagai Ha Won.

Dilansir dari Tribunnewswiki.com, drama A Piece of Your Mind mengangkat tema percintaan antara seorang programmer yang kalem dengn seorang insinyur rekaman klasik yang selalu optimis.

Drama A Piece of Your Mind dibintangi oleh Jung Hae In dan Chae Soo Bin.

Jung Hae In akan berperan sebagai Ha Won, seorang programmer yang baik hati.

Sementara, Chae Soo Bin akan memainkan karakter sebagai Han Seo Woo, seorang insinyur rekaman klasik.

A Piece of Your Mind sendiri diarahkan oleh sutradara Lee Sang Yeob yang sebelumnya menyutradarai drama Shopping King Louis.