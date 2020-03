Ini Manfaat Beli Galaxy S20 Series via Samsung e-Store

SAMSUNG tidak hanya menghadirkan inovasi produk, namun juga layanan penjualan melalui program online ‘From Our Store To Your Door’ untuk memberikan kemudahan memiliki Samsung Galaxy S20 series dari rumah dengan beragam keuntungan yang menarik

“From Our Store To Your Door” memberikan layanan penjualan online melalui www.samsung.com/id dengan penawaran menarik bebas ongkos kirim, pengiriman di hari yang sama sesuai ketentuan berlaku.

“Program cicilan 0%, gratis proteksi, tukar tambah secara online, dan layanan tutorial Samsung Delight Service,” jelas Head of Online Business Samsung Electronics Indonesia, Desny Tjung.

Melalui penawaran Samsung Delight Service, pemilik Galaxy S20 series dapat meminta konsultasi tutorial terkait Galaxy S20 miliknya dari Samsung Premium Consultant, tanpa harus datang ke gerai Samsung Experience Store.

Penjualan online Samsung ‘From Our Store To Your Door’ menawarkan beragam kemudahan dan keuntungan kepada para konsumen Indonesia untuk memiliki Galaxy S20|S20+|Ultra, yang terdiri dari:

- Free delivery: Jasa pengantaran Samsung Galaxy S20 series gratis ke rumah konsumen.

- Same-Day Delivery: Jasa pengantaran pada hari yang sama1.

- Program cicilan 0%: dengan 17 rekanan bank: BCA, BNI, CIMB Niaga, BRI, Mandiri, Mayapada, Permata, Standard Chartered, MNC, HSBC, Citibank, OCBC NISP, Mega, Panin, UOB, Danamon, dan Maybank.

- Free Protection: melindungi Galaxy S20 series konsumen dari kerusakan.

- Program Micro Finance: kerja sama dengan Kredivo untuk penawaran program cicilan tanpa harus memiliki kartu kredit.

- Online trade-in: program tukar-tambah online melalui aplikasi Samsung Store (ss.comtradein) di Google Apps Store

- Samsung Delight Service: program terbaru dari Samsung yang memfasilitasi para pemilik Galaxy S20 series dengan Samsung Premium Consultancy, tim profesional yang siap memberikan konsultasi gratis selama 30 hari setelah pembelian unit kepada konsumen, untuk menemui konsumen (kantor, rumah, café, dll) tanpa harus datang ke gerai Samsung Experience Store.

Tidak hanya memberikan inovasi teknologi yang mengubah cara kita mengabadikan momen untuk bercerita lebih lengkap lagi dengan Galaxy S20 series, Samsung juga senantiasa menghadirkan program penjualan yang fokus kepada kebutuhan konsumen.(adv)