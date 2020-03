5 Tips Jay Subyakto Ambil Gambar Pakai Galaxy S20 Ultra

SENIMAN sekaligus art director kawakan Indonesia yang berkiprah di bidang fotografi dan videografi, Jay Subyakto, berkesempatan berbagi tips di acara peluncuran Galaxy S20 series pada 4 Maret 2020 di Jakarta.

Ia berkesempatan secara khusus berbagi tips tentang bagaimana mengambil foto menggunakan smartphone flagship Galaxy S20 Ultra.

Jay dikenal sebagai sosok yang memiliki referensi pengambilan gambar yang unik dan out of the box. Hasil karya fotografi Jay kerap diikutsertakan di berbagai pameran baik dalam negeri, maupun di mancanegara.

Karya fotografi terbarunya sedang dipamerkan di galeri seni Rumah Maén, Menteng, Jakarta dengan tajuk ‘Antarktik’.

Berikut tips dari Jay untuk mengambil foto yang out of the box untuk para pengguna menggunakan Galaxy S20 Ultra :

1. Kenali Kemampuan Smartphone yang Kita Miliki

Hal utama yang wajib untuk diperhatikan sebelum kita membuat konten-konten yang out of the box adalah mengenali kemampuan smartphone yang kita miliki.

Seringkali kita hanya sekedar membeli tanpa memahami secara keseluruhan kapabilitas gadget kita.

Dengan memahami kemampuan smartphone yang kita miliki, kita dapat memaksimalkan segala fitur-fitur kamera yang ditawarkan untuk membuat konten fotografi yang tidak hanya bagus, tapi juga out of the box.

2. Jelajahi Sudut Pandang yang Berbeda